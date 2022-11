Gerard Piqué heeft zijn laatste wedstrijd als prof gespeeld

Piqué kondigde afgelopen week zijn voetbalpensioen aan. De wedstrijd tegen Almería was zijn laatste wapenfeit. De Catalaan speelde 615 wedstrijden voor Barcelona en scoorde daarin 53 keer, maar hij zal vooral de geschiedenisboeken ingaan als een grootse verdediger die samen met Puyol het hart van de verdediging vormde van het meest dominante Barcelona onder Pep Guardiola.

Barcelona won de wedstrijd tegen Almería met 2-0 dankzij goals van Ousmane Dembélé en Frenkie De Jong.

Gerard Piqué was in tears as he said goodbye to the Camp Nou 😢 pic.twitter.com/cdsoXayMsq