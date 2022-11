Makelaarskantoor Quadrans leert topsporters leren: tricks and tricks voor profsporters die diploma willen halen

Makelaarskantoor Quadrans, waar Gunter Thiebaut lid van is, heeft het op zich genomen om profvoetballers bewust te maken van het leven na het voetbal. En hoe belangrijk het is om zich daarop voor te bereiden en iets achter de hand te hebben in de vorm van een diploma.

Een sociaal bewonderswaardig project. Quadrans organiseerde al een event ‘development beyond football’. "Vermits de examens eraan komen en alle tips & tricks welkom zijn, organiseren we deze keer een infosessie met workshop ‘leren leren’", klinkt het bij Thiebaut. Meer info vindt u hieronder. © Quadrans