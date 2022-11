Vanaken gelooft in kansen op het Kampioenenbal: "We wonnen in Porto ook met 0-4, hé"

Club Brugge kruist in de Champions League de degens met SL Benfica. Hans Vanaken beseft dat het een lastige opdracht is, maar dicht blauw-zwart wél kansen toe.

Club Brugge ontloopt dan wel Manchester City of PSG, maar ook SL Benfica wordt héél lastig. “Voor de buitenwereld lijkt het alsof we één van de meest haalbare tegenstanders hebben geloot. Maar Benfica heeft een geweldig elftal.”

“Ik heb heel respect voor hun parcours” aldus Hans Vanaken bij Sporza. “Ze spelen in dezelfde competitie als FC Porto. We wonnen daar met 0-4, hé. In voetbal is niets onmogelijk, dus we gaan vol voor onze kansen.”