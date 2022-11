Vandenbempt noemt namen bij Club Brugge: "Goede vorm kwijt" en "Niveau al paar wedstrijden niet gehaald"

Club Brugge verloor zondag van AA Gent, de vierde nederlaag al dit seizoen voor blauwzwart in de Jupiler Pro League.

Club Brugge speelde tegen AA Gent opnieuw een slappe wedstrijd, maar wist die niet te winnen zoals het anders wel durfde te doen. Puur met enkele klasseflitsen.

“Het Club Brugge van de eerste 4 groepswedstrijden in de Champions League hebben we in de Jupiler Pro League maar hoogstzelden gezien”, is analist Peter Vandenbempt op Sporza bijzonder hard.

Hij noemt ook namen. “Mentale en fysieke vermoeidheid zullen wel een rol spelen. Al die wedstrijden, altijd maar weer opladen. Veel spelers die toch hun goede vorm zijn kwijt geraakt, zoals Jutgla, Buchanan en zelfs Vanaken die zijn niveau al een paar wedstrijden niet echt meer haalt.”

De wedstrijd van komend weekend wordt dan ook heel belangrijk. “Met deze uitpuilende kern moet Club Brugge gewoon veel dominanter zijn in eigen land. 4 keer verloren al, 16 punten verloren bijna halfweg de competitie. Dat is voor de club met de rijkste, duurste, breedste kern niet te verdedigen, ondanks die Europese belasting. Ik denk dat het er zondag tegen Antwerp nog eens op moet zijn.”