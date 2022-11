Controverse rond WK: Blatter betreurt dat Qatar gastland is, uitspraak ambassadeur over homoseksualiteit zindert na

De controverse rond het WK in Qatar gaat maar niet liggen. Een uitspraak van de ambassadeur over homoseksualiteit doet weer twijfels rijzen over het feit of iedereen wel welkom is en dan is er nog de mening van Sepp Blatter.

In een interview met Tages Anzeiger betreurt Blatter dat Qatar gastland is voor het WK 2022. "Een vergissing. Het is een te klein land. Het ging om een foute keuze en ik droeg daar toen de verantwoordelijkheid voor als voorzitter van de FIFA", erkent de Zwitser. Straaljagers Dat het WK in plaats van naar de VS naar Qatar ging, werd volgens hem geforceerd door Platini nadat die was uitgenodigd bij voormalig Frans president Sarkozy. Zes maanden later zou Qatar straaljagers hebben aangekocht bij de Fransen voor een bedrag van 14,6 miljard dollar. Op de Duitse zender ZDF heeft de Qatarese WK-ambassadeur Khalid Salman dan weer een ophefmakend interview gegeven. "Iedereen die naar hier komt, zal onze regels moeten accepteren. Homoseksualiteit is 'haram' (onrein, red.). Waarom is het 'haram'? Omdat het een geestelijke afwijking is." Een persverantwoordelijke kwam nadien meteen het gesprek stopzetten.