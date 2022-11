Rode Duivel hoopt dat Hazard zijn vorm in Qatar terug zal vinden: "Eden is Eden. Zo zijn er geen twee, hé"

Dodi Lukebakio kijkt reikhalzend uit naar de bekendmaking van de WK-selectie van Roberto Martinez. De aanvaller hoopt met Eden Hazard naar Qatar af te reizen. De aanvoerder van de Rode Duivels speelt dan wel amper, maar laat nog steeds een grote indruk na.

“En ik zal niet de enige zijn die opkijkt naar Eden Hazard”, valt Dodi Lukebakio met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “Iedereen die van voetbal houdt ziet hem graag bezig. Ik heb met hem mogen trainen en ik kan je verzekeren: je denkt ‘wauw’ als je hem bezig ziet. Eden is niet toevallig één van de beste spelers ter wereld.”

Enig probleem: bij Real Madrid komt Hazard amper nog van de bank. “Eden kent een moeilijke periode. Maar het is ook triest dat hij zoveel pech heeft gekend. Kwaliteit gaat niet weg, hé. Zo zijn er geen twee. Eden blijft Eden. Ik hoop oprecht dat hij zijn beste vorm kan terugvinden. Hij is héél belangrijk voor België en we hebben hem nodig in Qatar.”