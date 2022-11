Marc Wilmots geeft aan welke offensieve spelers hij mee zou nemen naar het WK voetbal 2022

Wat denkt Marc Wilmots over het offensieve compartiment bij de Rode Duivels? In 'La Tribune' geeft de oud-bondscoach zijn keuzes voor Qatar.

In 2014 toverde Marc Wilmots als bondscoach van de Belgen een wit konijn uit zijn hoed voor de WK-selectie: Divock Origi. Die was toen een grote belofte van het Belgisch voetbal en heeft sindsdien een bepaalde weg afgelegd. Wilmots zou 'm ook nu weer meenemen.

"De hiërarchie is duidelijk, Michy Batshuayi is de tweede spits. Ik heb een goed spelende Origi gezien bij AC Milan, hij heeft ook ervaring", verklaart Marc Wilmots zijn standpunt in La Tribune bij de RTBF. Een spits die graag de flank opzoekt kan wel van pas komen in de selectie.

Ook een andere speler zou Wilmots zeker selecteren voor Qatar: Dodi Lukebakio. "Hij had het een half uur lastig tegen Bayern maar knokte zich terug in de match, hij scoorde ook nog. Hij heeft persoonlijkheid, de snelheid en weet het doel staan."