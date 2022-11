Vincent Mannaert kritisch: "Dat is niet voor herhaling vatbaar"

Club Brugge speelt na nieuwjaar in de achtste finales van de Champions League. Maar eerst is het nog eens alle hens aan dek deze week voor blauw-zwart.

"Patro Eisden en Antwerp zijn voor ons twee finales. We weten wat we moeten doen", aldus Vincent Mannaert in Het Nieuwsblad.

Herhaling

"Na de winterstop gaan we het puntenverlies na Europese matchen moeten beperken. Dat moet eruit, want anders krijg je die kloof niet meer dichtgereden."

De wedstrijd tegen Gent was niet goed, beseft ook Mannaert: "Het was simpelweg heel slecht. Compleet onder de norm en niet voor herhaling vatbaar."