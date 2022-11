Cercle Brugge trekt samen met Philippe Clement op stage naar Spanje

Cercle Brugge trekt in de winterstop naar Benidorm in Spanje voor een oefenstage, samen met AS Monaco.

AS Monaco en Cercle Brugge houden van 27 november tot en met 4 december een winterstage in Benidorm. De twee zusterploegen trekken naar het complex van Melia Villaitana in Benidorm. Er zijn op het complex meer dan genoeg faciliteiten voor beide ploegen te huisvesten. De twee ploegen zoeken een tegenstander voor een oefenwedstrijd te spelen ook in die periode. Voorlopig wordt gezocht naar een externe ploeg, maar mocht dat niet lukken is het goed mogelijk dat Cercle Brugge en AS Monaco elkaar partij geven in een oefenwedstrijd.

Lees ook... Croky Cup clash tussen Cercle Brugge en Beerschot is een beladen wedstrijd