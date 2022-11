Copa America-documentaire gaat achter de schermen van overwinning Argentinië

Op zoek naar een trofee met de nationale ploeg, kreeg Messi die in de zomer van 2021 in het Maracana nadat hij Brazilië met 1-0 had verslagen. In Argentinië is een Netflix-documentaire verschenen die de achtergronden onthult.

De documentaire richt zich op de finale waar hij en voormalige teamgenoten van Lionel Messi te zien zijn terwijl ze praten over de wedstrijd. De Argentijn geeft toe dat de ovatie in het Maracana het mooiste moment uit zijn carrière is. Wat zijn teamgenoten betreft, zien we een zeer eensgezinde Argentijnse groep, waarbij vooral Rodrigo De Paul erg trots is dat hij de kroning van de zesvoudige gouden bal heeft gegeven. Ook Luis Suarez en Ronaldinho zijn blij met de trofee voor La Pulga, die talrijke mislukkingen had geleden. Onverwacht waren Neymar en Alves kapot van de nederlaag, maar blij dat ze een internationale trofee hadden geschonken aan hun vriend die het zo verdiende. Het was een geweldig moment voor het team.