Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de vele spelers die einde contract zijn bij AA Gent

Bij AA Gent staat een groot aantal spelers in de laatste maanden van hun contract bij de club.

Hein Vanhaezebrouck ligt alvast niet wakker van dat grote aantal spelers dat mogelijk na dit seizoen andere oorden opzoekt. “Ik beslis niet over het contract van Sven Kums of anderen. Dat is aan de directie”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Zij bepalen de timing wanneer er met wie wordt gesproken. Als ze mij om advies vragen, geef ik advies. Ik hou me bezig met wat er nu gebeurt. Ik kan alleen aangeven hoe de situatie ervoor staat, maar die jongens die einde contract zullen zijn, dat houdt me niet wakker.”

Spelers liggen er wel wakker van. “Dat is logisch. Je mag er ook niet altijd mee bezig zijn. Het is ook van belang om goed te presteren. Dat alleen verbetert je eigen situatie, ongeacht wat er dan beslist wordt: verlengen of niet.”

“Er komen misschien zelfs betere aanbiedingen, als je goed bezig bent. Als dat niet het geval is, is er minder interesse en heeft je huidige club de macht in handen en zullen ze misschien ook mindere voorwaarden aanbieden.”