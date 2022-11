Officieel: Tim Matthys verlaat Anderlecht en voorgesteld als sportief directeur KV Mechelen

Tim Matthys werd zonet officieel voorgesteld als de nieuwe sportief directeur bij KV Mechelen.

Tim Matthys heeft zijn postje bij Anderlecht als scout al na minder dan een jaar verlaten. De voormalige speler van KV Mechelen keer terug naar Achter de Kazerne en wordt er sportief directeur. "Ik ben zeer fier en blij dat ik terug kan komen bij KV. Na het eerste contact met KV Mechelen kwamen de kriebels terug. Die kriebels van toen ik voor ‘den I’ speelde. Daarna is alles snel gegaan en ik ben blij dat ik nu terug ben. Ik hoop het goede werk dat Tom Caluwé hier geleverd heeft verder te zetten. Al geloof ik niet dat één iemand een club groot kan maken. Ik wil heel nauw samenwerken met de capabele mensen die hier zijn, sportief en extra-sportief. KV blijft een club van het volk en dat moet in alles de bovenhand nemen. Daar zal ik mijn steentje proberen aan bij te dragen", vertelde Tim Matthys op de website van KV Mechelen.

Dat Tim Matthys ooit nog vijf seizoenen lang voor KV Mechelen gespeeld heeft speelde ook duidelijk in zijn voordeel. "Die ervaring, zowel bij ons als bij andere clubs, is een enorme troef. Vooral omdat hij het huis al kent", vertelde CEO Frank Lagast. "Daardoor past Tim ook perfect in het profiel dat we vooropgesteld hadden: een ex-profvoetballer, met ervaring in het vak. Verder past zijn rustige en serene karakter ook bij wat we zochten en wat de club volgens ons nodig heeft", besloot de CEO van de club.