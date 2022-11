Jan Mulder schat het maar flauwtjes in: "Maar één vervanger ten opzichte van vorig WK"

Roberto Martinez loste vanmiddag zijn selectie voor het WK in Qatar. Echt grote verrassingen zaten daar niet bij.

De selectie met Rode Duivels voor het WK is min of meer wat iedereen er op voorhand van verwacht had. Echte verrassingen zijn er niet.

Ook de verwachtingen bij het publiek zijn niet groot. Dat is de laatste maanden beetje bij beetje zo opgebouwd na de mindere prestaties van de Rode Duivels. Jan Mulder denkt het zijne van de selectie van Martinez.

“Mijn verwachtingen zijn niet bijzonder hoog. Als ik het afweeg tegenover het vorige WK, toen de halve finale in het water viel tegen Frankrijk, is het elftal minder”, laat hij weten in Deviltime op HLN.be.

Mulder ziet maar één vervanger die de moeite loont bij de Rode Duivels, in vergelijking met de selectie voor het vorige WK. “Er zijn geen adequate vervangers, op Trossard na”, besluit de Nederlander.