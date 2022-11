Makelaar niet te spreken over niet-selectie: "Hij is de meest geliefde speler bij het publiek"

Michael Ngadeu van AA Gent is niet geselecteerd voor het WK met Kameroen, tot grote onvrede van zijn makelaar Pedro David Jimenez.

Volgens Jimenez begon alles in juni, in een kwalificatiewedstrijd tegen Burundi. Daar zou voorzitter Eto’o van de voetbalbond aan bondscoach Song gevraagd hebben om Ngadeu niet op te stellen. Song stelde Ngadeu toch op, maar het werd een mindere match die ondanks alles gewonnen werd.

“Na die wedstrijd hield Eto’o een speech in de kleedkamer die gefilmd werd en aan de buitenwereld werd getoond. Om propaganda te maken voor hemzelf”, vertelt Jimenez aan Het Nieuwsblad. “Sindsdien is Michael Ngadeu niet meer opgeroepen. Het is gewoon een schande. We hebben het hier niet over een lokaal toernooi, wel over de wereldbeker. De beslissende goal, die de kwalificatie opleverde in de barrages tegen Algerije, kwam er na een assist van Ngadeu. Hij verdient het gewoon om te gaan, op basis van zijn prestaties.”

En Jimenez gaat nog een stapje verder. “En hij is een voorbeeld, op en naast het veld. Altijd beschikbaar voor zijn team, in tegenstelling tot anderen die nu worden opgeroepen. Zij weigerden Kameroen in het verleden. Maar zij zijn vriendjes van Eto’o. Weet je wat het is? Michael Ngadeu, die met Kameroen de Afrika Cup won in 2017, is de meest geliefde speler bij het publiek. In Afrika is voetbal politiek en hij heeft zich daar nooit mee ingelaten. Maar Eto’o kan niet verdragen dat iemand hem in de schaduw stelt. Daarom wil hij hem er niet bij. Het is een belediging voor het voetbal.”