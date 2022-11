Wout Faes zelfzeker na WK-selectie: "Gezien mijn prestaties in de Premier League verdien ik dit"

Wout Faes (24) is er voor het eerst bij op een groot toernooi.

Wout Faes maakte op 1 september de overstap van Stade Reims naar Leicester City. Sinds zijn debuut daar speelde hij elke minuut in de Premier League. Dat moet ook Roberto Martinez niet ontgaan zijn. Want ondanks dat Faes nog maar 5 minuten speelde voor de Rode Duivels zit hij wel bij de selectie voor het WK in Qatar.

"Het was toch wel een stressmomentje. Want je weet het nooit. Maar gezien mijn prestaties in de Premier League verdien ik deze selectie. Dat ik in de beste competitie ter wereld speel én het daar ook goed doet, moet Martínez overtuigd hebben", zegt hij bij VTM Nieuws.

"Ik ga mezelf 200 procent inzetten. Ik hoop in de oefenmatch (18 november tegen Egypte, red.) een kans te krijgen zodat ik mezelf kan tonen. En voorts ga ik vooral genieten dat ik bij deze groep hoor", zei de verdediger nog.