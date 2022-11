Defour over de beker, komst van Matthys en laatste opdracht voor WK: "Zou een nerveuze wedstrijd kunnen worden"

Er is wel wat gaande rond de ploeg van Steven Defour. De beker en de komst van Matthys zijn gespreksonderwerpen in Mechelen. Eerst nog wel de verplaatsing naar Charleroi tot een goed einde brengen.

KV Mechelen ging in de Beker van België met 0-5 winnen bij Lokeren-Temse en ook voor de achtste finales is een haalbare kaart uit de bus gekomen. "Het belangrijkste in de beker voor ons is dat we thuis spelen. Dat is leuk voor de sfeer. Een thuismatch tegen Seraing is een goede loting, maar je moet het wel nog altijd doen. Er is nog niets over de beker gezegd, maar we hebben tegen Seraing zeker iets recht te zetten."

In de competitie is dat ook het geval, na het puntenverlies op de vorige speeldag. Charleroi, de tegenstander van zaterdag, heeft amper één puntje meer. "Ze hebben de laatste tijd wat mindere resultaten geboekt, maar hebben genoeg kwaliteiten om er weer bovenop te komen. Er zal waarschijnlijk een nieuwe coach komen. Dat kan ook veel doen. Het zou wel een nerveuze wedstrijd kunnen worden."

Twee gezichten

Want bij beiden waren er aanvankelijk wel hogere verwachtingen dan achterom te moeten kijken. "Wij zijn de laatste tijd wel beter bezig en hebben al veel meer goede momenten", merkt Defour op. "Als je een minder seizoen afwerkt, kan het voorvallen dat je twee gezichten toont. Voor ons was dat ook het geval tegen Zulte Waregem. Aan ons om ervoor te zorgen dat dat niet meer voorvalt."

"Zij zullen thuis er ook graag voor zorgen dat ze met een goed gevoel de winterstop in kunnen", verwacht Defour zich aan een gretig Charleroi. "Als we winnen, is dat goed gevoel voor ons. Anders moeten we de hoofden leegmaken voor de terugronde."

Analyse maken

Nadien is het de balans opmaken met het oog op eventuele transfers. Tim Matthys is sinds kort aangesteld als sportief directeur. "Ik heb vroeger vaak tegen hem gevoetbald en dan altijd wel via de socials met hem contact gehouden. Dat was altijd wel hartelijk. Hij heeft als scout steeds goed werk geleverd. We hebben mekaar al kort gezien. We gaan allebei op vakantie, maar zullen de analyse van de ploeg nog wel maken."