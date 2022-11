Ivan De Witte komt terug op de relschoppers tegen Club Brugge: "Er is een grens overschreden"

Vorig weekend waren er de onregelmatigheden bij supporters tussen AA Gent en Club Brugge. Ivan De Witte is daarop nog eens teruggekomen en veroordeelde de feiten scherp.

Er was het spandoek aan het adres van Roman Yaremchuk. Supporters wilden in het stadion en na de wedstrijd met elkaar de confrontatie aan gaan. Ook vlogen de vuurpijlen in het rond. "AA Gent kan in het debat niet afwezig blijven en we veroordelen dat ten zeerste", aldus voorzitter Ivan De Witte op een persconferentie.

"Dat spandoek was een brug te ver", ging De Witte verder. "Pyrotechnisch materiaal zorgt wel voor sfeer, maar als het brandwonden veroorzaakt gaat het te ver. Kinderen huilden en ouders verlieten het stadion. Ik zag wanhoop en onbegrip in de ogen van kleine kinderen en dat maakt met niet kwaad, maar triest."

De Witte benadrukte ook dat het om enkelingen ging: "Het zijn er misschien maar 25, maar zij verbrodden het voor de andere 98%. We zijn samen met de bevoegde instanties bezig om de daders te identificeren en stadionverboden uit te delen. Normaal heb ik het daar niet voor, maar deze keer is er een grens overschreden."

Ook zal De Witte de dialoog met de supportersverenigingen aangaan. Daarnaast doet hij ook een oproep aan alle clubs om over de problematieken samen te zitten.