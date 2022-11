Lommel moet tot aan de winterstop zijn vaste doelman missen: "Voelde meteen dat er iets niet goed zat"

Pech voor Lommel SK. Ze moeten tot aan de winterstop hun 1e doelman missen.

In de wedstrijd tussen Lommel SK en Beerschot was er in de 2e helft een pijnlijke botsing met Lommel-doelman Jari De Busser. Hij liep daarbij een schouderblessure op en werd een kwartier voor tijd vervangen.

"Ik voelde meteen dat er in mijn schouder iets niet goed zat", aldus De Busser op de clubwebsite. "Daarna probeerde ik nog even om verder te spelen, maar het werd me snel duidelijk dat ik het team zo niet kon helpen."

De Busser zal al zeker tot aan de winterstop uit zijn. Voor Lommel is dat een aderlating, want hij is de 1e doelman.