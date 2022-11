Thomas Buffel rakelt leuke anekdote op over ex-speler van RC Genk

Enkele jaren geleden maakte Alejandro Pozuelo het mooie weer bij RC Genk. Een van zijn ploegmaats was toen Thomas Buffel.

Thomas Buffel was te gast in De Zes, een praatprogramma van Play Sports. Daarin rakelde hij een anekdote over ex-ploegmaat Alejandro Pozuelo op.

"Ik was geschorst voor de wedstrijd tegen Lokeren en ik ging naar Pukkelpop", begon Buffel. "Pozuelo zei tegen me dat hij mee wou. Maar ik zei hem dat hij morgen die match had. 'Geen probleem, je zal zien dat ik morgen de beste op het veld ben', antwoordde hij me."

"Om 3 uur 's nachts vertrok hij naar huis", ging Buffel verder. "En tijdens de wedstrijd zat ik op de tribune en hij was overduidelijk de beste op het veld. Hij had 2 assists en een doelpunt. Echt a walk in the park voor hem. Ongelooflijk!"