Veldman kan 'oef' zuchten na straffe strafschoppenreeks: "In het jeugdvoetbal al meegemaakt, nog niet bij de senioren"

Robin Veldman is gelukkig een rustig man of hij was een paar jaar van zijn leven kwijt geweest donderdagavond. De partij tegen Lierse Kempenzonen werd een thriller. "Te veel onnauwkeurigheden in de opbouw", merkte hij op.

"We zijn heel goed begonnen", aldus Veldman. "We konden de bal snel terugwinnen en konden onze spitsen lanceren. We hadden het heel aardig voor elkaar en scoorden ook met die strafschop. Maar eigenlijk creëerden we te weinig gevaarlijke momenten in de zestien. En dan valt die goal van Lierse, waarvoor we ook gewaarschuwd hadden: met voorzetten en hun lengte zijn ze gevaarlijk. We hadden gezegd dat die voorzet eruit moest gehaald worden."

"We scoren wel nog voor rust, maar daarna werd Lierse gevaarlijk en begonnen ze met heel veel enthousiasme aan te vallen. Het werd een heel open wedstrijd en we hebben onszelf pijn gedaan met veel slordigheden. De verlengingen werden dan 'hotseknots'. Die strafschoppen zijn natuurlijk een loting en gelukkig halen we het. Spijtig voor Lierse, maar de mensen hebben hier wel een geweldige voetbalavond gekregen, denk ik."

Na de wissel van Adrien Trebel leek het in elkaar te stuiken. "We hebben een brede kern en iedereen is in staat om te spelen. Adrien heeft wel wat meer ervaring, maar het was niet zozeer door zijn wissel. Er waren gewoon te veel onnauwkeurigheden in balbezit waardoor we geen controle meer hadden."

De strafschoppenreeks was dan weer wel van hoge kwaliteit. "Dit heb ik in het jeugdvoetbal al meegemaakt, maar niet bij de senioren", lachte Veldman. "Ze werden allemaal heel hoog ingeschoten waardoor het voor de keeper heel lastig werd. Er werd langs beide kanten heel goed getrapt."