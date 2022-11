🎥 Weet Jonathan Legear niet eens hoe een weegschaal werkt? Deschacht komt met episch verhaal

Als je denkt dat je alles gehoord hebt? Dan komt Olivier Deschacht wel eens met een heel straf verhaal over Jonathan Legear.

Jonathan Legear was al een paar keer in het verleden een onderwerp van de nodige banter en humor. Zo was er zijn verkeerd gespelde tattoeage (vini, vidi, vici in plaats van veni, vidi, vici) en het hele gebeuren met het tankstation.

Dit geloof je nooit! ⚖️😂 pic.twitter.com/nHRdJqM8uR — Play Sports (@playsports) November 10, 2022

Maar nu heeft Olivier Deschacht bij De Zes op Play Sports een extra boekje opengedaan over de ex-speler van onder meer Anderlecht, Standard en STVV.

Zo stond hij naar eigen zeggen ooit op een weegschaal met een fles water van een liter in zijn handen en de speler leek niet te weten hoe een weegschaal echt werkt.