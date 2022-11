Union-voorzitter Muzio wil niet gewoon 'die Engelsman' zijn: "Chelsea hoeft zelfs niet te bellen als ze een Belgische club zoeken"

Voor het tweede jaar op rij gooit Union SG hoge ogen, zowel in de JPL als in Europa. Voorzitter Alex Muzio krijgt wel eens te horen dat hij en eigenaar Tony Bloom buitenstaanders zijn als Engelsen. Maar dat doet pijn, want beiden zijn helemaal verknocht aan de Brusselse club.

“Die benaming doet pijn. Ik wil niet die Engelsman zijn. Mijn hart ligt bij Union, ik wil hier nog mijn hele leven werkzaam zijn", aldus Muzio in Het Nieuwsblad. "Een vriend belde me dat hij gelezen had dat Chelsea op zoek was naar een Belgische of een Portugese club. Wel, ze moeten zelfs niet bellen: ik wil níét weg bij Union. Laat dat duidelijk zijn. Pas op, ik snap de scepsis wel. Er zijn veel voorbeelden van clubs in buitenlandse handen die slechts een speeltje of een zakelijk project zijn."

"Ik moet het zelf afdwingen om van dat vooroordeel af te raken. Mijn standpunt is dat de voetbalwereld er niet is om ­business te doen. Natuurlijk is het dat voor een deel wel, de cijfers moeten kloppen - vandaar ook dat een nieuw stadion cruciaal is, we hebben een jaarlijks structureel verlies van 5 à 6 miljoen euro -, maar Union is voor mij allerminst een manier om geld te verdienen. Als dat je doel is, dan moet je een andere sector instappen. Voetbal is van en voor de supporters, niet het minst in Union. Ik wil niet dat zij denken dat ze naar een satellietclub van Brighton kijken."