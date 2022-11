Alfred Schreuder na nieuw gelijkspel met Ajax: "Weet hoe de mechanismen in het voetbal werken"

Alfred Schreuder kwam zaterdag niet verder dan een 3-3-gelijkspel, na een 1-3-voorsprong op bezoek bij FC Emmen in de Eredivisie.

Ondanks alles vreest Alfred Schreuder nog altijd niet voor zijn job. “Nee, zeker niet. Ik weet vanaf het begin af aan, waaraan ik ben begonnen. Maar ik weet ook hoe mechanismen in het voetbal werken. Vrezen doe ik niet”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

De resultaten waren afgelopen week verschrikkelijk slecht. “Als ik naar woensdag terugga, had dat tegen Vitesse een heel dikke overwinning moeten zijn. En dan hadden we er voor Emmen-uit wel wat anders voor gestaan. In dat geval hadden we de eerste seizoenshelft heel goed kunnen afsluiten en nu is het heel slecht.”

Ook de fans zijn al enige tijd stevig aan het morren. “Dat is inherent aan het voetbal en hoort ook bij een grote club als Ajax. Dit was een heel slechte week voor Ajax. Laat dat duidelijk zijn. We hebben al overleg gevoerd en zullen de komende weken verder overleggen, want er zal iets moeten veranderen.”