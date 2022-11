Benito Raman kijkt vooruit: "De terugronde moet de mijne worden"

Een enkel- en een hamstringblessure zorgden ervoor dat Anderlecht nog niet echt kon gebruikmaken van de diensten van Benito Raman.

Benito Raman heeft er een heel zware periode op zitten, zo geeft hij zelf aan. “Ik heb nog maar anderhalve week getraind na twee maanden aan de zijlijn. Uiteraard voel ik nog conditionele achterstand”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Daardoor kan hij op dit moment leven met het statuut van invaller bij RSC Anderlecht. Nochtans had hij wel gerekend op de nodige kansen onder Felice Mazzu. “Voor hij toekwam, had ik een heel goed gesprek met hem”, klinkt het. “Maar ik heb niet kunnen brengen wat ik wilde en hij heeft me niet honderd procent kunnen gebruiken.”

Dan moet het maar na de WK-break gebeuren voor Raman. “Ik hoop dat de terugronde de mijne wordt. Ik heb te lang stilgelegen en heb mijn kwaliteiten niet kunnen tonen. Na de wedstrijd tegen Genk van zondag ga ik hard werken om klaar te zijn tegen de herneming en weer de Benito te worden van vorig jaar.”