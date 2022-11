De Roeck na vooroorlogse 6-0 tegen KVO: "We hebben reclame gemaakt voor Westerlo en het Belgisch voetbal"

Jonas De Roeck was gisterennamiddag een heel gelukkige coach. Zijn team had net KV Oostende door de gehaktmolen gedraaid en zijn spelers voerden elke opdracht tot in de perfectie uit.

"Ja, het was genieten voor iedereen, lachte een blije De Roeck. "Van minuut één hebben we de match in handen genomen. We wisten wat we moesten verwachten van de press van Oostende. We geloven in onze kwaliteiten en als je dat zo kan omzetten in de match is dat een pluim naar de jongens toe. Oostende zwak? Het zegt vooral veel over ons. We hebben het goed uitgespeeld. We wisten dat er ruimte in hun rug ging liggen."

Westerlo lijkt zich zonder enig probleem te gaan redden. "Ze hebben uitgevoerd wat we gevraagd hadden. Het was een geweldige voetbalnamiddag met veel volk en het familiale kwam bij ons weer tot uiting. De jongens willen voor elkaar werken. Dit is goeie reclame voor Westerlo, maar ook voor het Belgisch voetbal. we spelen met jonge gasten en die doen het goed. Dat mijn naam gescandeerd werd? Leuk, ik apprecieer eht, maar het is vooral het harde werk van iedereen bij de club."