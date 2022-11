Geen Duranville, Vertonghen en Esposito: dit is de selectie van Anderlecht voor de topper met Genk

Anderlecht heeft pas zondagmiddag zijn selectie voor de topper tegen Genk vrijgegeven. Daarin weer geen plaats voor Wesley Hoedt en Sebastiano Esposito. Ook Jan Vertonghen ontbreekt.

Ook Julien Duranville ontbreekt. Die speelde vrijdag slechts 50 minuten met de beloften, maar had wat last. Uit voorzorg is hij er dus ook niet bij. Jan Vertonghen wordt ook gespaard gezien hij naar het WK moet en zijn kuit nog niet helemaal genezen is.