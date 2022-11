Grote voorsprong van Genk geen probleem voor achtervolgers: "Veel zal afhangen van de WK-periode"

Vandaag worden de laatste wedstrijden in de Jupiler Pro League voor de WK-break afgewerkt. Het is uitkijken met hoeveel punten voorsprong Genk de WK-stop induikt.

Club Brugge en Royal Antwerp FC lijken zich niet echt druk te maken over de voorsprong die Racing Genk op dit moment al bij elkaar speelde.

“De competitie begint in de lente, na de halvering van de punten”, weet Jan Ceulemans te vertellen aan Gazet van Antwerpen. “De vraag is: blijft de Genkse suprematie duren? Als dat zo is, staat Genk voor de halvering twintig punten voor.”

Ook Cisse Severeyns ziet een gevaar in de grote voorsprong van Genk. “Vergeet niet dat de nacompetitie maar zes speeldagen telt. En geen tien meer, zoals voorheen. Als de achterstand minder dan zes punten bedraagt, moet je er alleen voor zorgen dat je tegen jouw rechtstreekse concurrent twee keer wint. Wat natuurlijk makkelijker gezegd is dan gedaan.”

Volgens Severeyns zullen de komende weken voor veel ploegen cruciaal zijn, de periode waarin er hier niet gevoetbald wordt. “Veel zal afhangen van hoe de ploegen de WK-periode doorkomen. Want zeg nu zelf: van Antwerp had ook niemand gedacht dat de ploeg in elkaar zou stuiken.”