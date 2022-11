Portugal twijfelt niet aan Cristiano Ronaldo: "Hij kan een krachtig wapen zijn voor ons team"

Het verhaal van Cristiano Ronaldo doet een heel klein beetje denken aan dat van Eden Hazard. Nauwelijks aan bod komen bij je ploeg, maar toch een absolute zekerheid zijn bij de nationale ploeg.

Cristiano Ronaldo speelde de voorbije maanden bitter weinig bij Manchester United, maar Portugal rekent op het WK in Qatar op hun absolute sterspeler. Hij heeft nog steeds dat charisma en het talent om een wedstrijd in enkele minuten te beslissen.

“Als je dit soort spelers aan je zijde hebt, moet je van ze profiteren, hoewel ik het ermee eens ben dat je niet te afhankelijk van ze kunt worden, omdat dit de teamdynamiek kan verstoren”, zegt Bernard Silva op de website van FIFA. “Maar als we het goed doen, zal het hebben van Cristiano in ons team een krachtig wapen zijn.”

Portugal heeft nog nooit het WK op zijn naam weten te schrijven. “Het is de droom van ieder kind. Het WK winnen, de grootste competitie in het voetbal, is natuurlijk een droom die we allemaal delen, maar we zullen het match per match moeten bekijken.”

Portugal speelt op het WK in Qatar in de groepsfase tegen Ghana, Uruguay en Zuid-Korea. De eerste match is tegen Ghana op 24 november.