"Als je in zo'n negatieve spiraal zit": zware 0-4 nederlaag lijkt het einde voor Custovic, opvolger staat al klaar

Staat er nog een volgend trainersontslag te gebeuren met de WK-break? Het zou zomaar kunnen, want er zijn twijfels bij een van de staartploegen. "Als je in zo'n negatieve spiraal zit ..."

Alle teams uit het rechterrijtje hadden op Zulte Waregem na al hun coach ontslagen dit seizoen. En bij een team zou er wel eens een tweede ontslag op rij kunnen volgen.

De 0-4 nederlaag van KV Kortrijk tegen AA Gent zou het lot van Adnan Custovic - die nauwelijks enkele maanden geleden overnam van Karim Belhocine - wel eens kunnen gaan bezegelen.

"We kunnen maar niet winnen en we zitten in een moeilijke situatie", beseft de oefenmeester van KV Kortrijk.

Negatieve spiraal

"Als je in zo'n negatieve spiraal zit, dan wordt er gesproken over een gebrek aan vertrouwen en dan zie je de frustraties."

Bernd Storck en Bob Peeters werden al genoemd als opvolgers, maar wij durven daar met Nicolas Frutos (al eens opgemerkt in het Guldensporenstadion en ook op Charleroi - Kortrijk) en ex-coach Yves Vanderhaeghe nog twee namen aan toevoegen die ook kans kunnen maken.