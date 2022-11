Maar één oplossing voor supportersgeweld: "Cru gezegd, maar stewards zijn amateurs"

Na de problemen van afgelopen weekend in Charleroi liet Lorin Parys van de Pro League weten dat hij het plan dat in mei aangekondigd werd versneld wil invoeren.

Het grote probleem is de toegangscontrole in de stadions. Nu is er geen paspoortcontrole en wordt er onvoldoende gefouilleerd. Dat gebeurt momenteel door de stewards en zij zijn beperkt in wat ze mogen doen.

“Stewards zijn, cru gezegd, amateurs”, zegt criminoloog Mac Cools (UGent) in Het Nieuwsblad. “Sorry, maar als je dat echt goed wil doen, moet je dat aan professionals overlaten.”

Dat zal uiteraard een pak geld kosten en voor Cools is het duidelijk wie daarvoor moet opdraaien. “En nee, niet door de politie, want dan zadel je de belastingbetaler met de kosten op. Laat het door professionele bewakingsfirma's doen en laat de clubs betalen.”