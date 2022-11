Oranje zet WK-shirts op veiling: opbrengst voor arbeidsmigranten in Qatar

De shirts waarmee de Nederlandse spelers op het WK spelen zullen online geveild worden voor het goede doel.

De truitjes worden geveild, waarna de opbrengsten gaan naar het verbeteren van de situatie van arbeidsmigranten in Qatar.

"Het tot stand komen van dit toernooi heeft een zeer grote impact gehad op arbeidsmigranten in Qatar, dat is niemand ontgaan", zegt aanvoerder Virgil van Dijk. "Onder heel zware omstandigheden hebben zij gewerkt aan stadions, de infrastructuur en hotelaccommodatie. Dat zullen we ons bij elke activiteit steeds weer realiseren. En dat die omstandigheden écht beter moeten, is voor iedereen wel duidelijk."

"Vanuit de 'bestuurskamers' is al veel gedaan om de situatie te verbeteren, maar wij willen daar vanuit de kleedkamer ook een concrete bijdrage aan leveren", aldus Van Dijk. "Allereerst door hier op dit wereldpodium aandacht te vragen voor hun situatie. Maar ook door de veilingopbrengst van onze wedstrijdshirts te gebruiken om de in gang gezette verbeteringen mede te financieren."