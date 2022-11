'Barça aast op City-middenvelder, maar Guardiola is niet van plan om voor een vrijgeleide te zorgen'

FC Barcelona wil zich deze zomer versterken met Ilkay Gündogan. Al lijkt het niet gemakkelijk te worden. Ook Manchester City wil hem niet zonder slag of stoot laten vertrekken.

Het contract van Ilkay Gündogan loopt aan het einde van het seizoen namelijk af. En dat maakt van de middenvelder een héél interessante optie voor FC Barcelona. Dat weten de Spaanse kranten.

Al is ook Manchester City van plan om Gündogan een voorstel te formuleren. De 32-jarige Duitser is dan wel geen wissel voor de toekomst meer, maar Pep Guardiola is een héél grote fan.

Langer bij Manchester City?

Ook Gündogan zelf lijkt oren te hebben naar een verlengd verblijf bij The Citizens. Al zullen de correcte cijfers - lees: vooral de contractduur - moeten kloppen om hem te overtuigen.