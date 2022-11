Fredberg gaf op zijn persconferentie al aan waar hij naartoe wil: "De club bepaalt welk voetbal we zullen spelen, de coach moet in die filosofie passen"

Luc Devroe, Michael Verschueren, Frank Arnesen, Peter Verbeke en nu dus Jesper Fredberg. Anderlecht heeft de voorbije 4,5 seizoenen wel wat sportief directeurs versleten. Vijfde keer, goeie keer? De nieuwe Deen weet alvast voor welke uitdagingen hij staat, zei hij op zijn persconferentie.

Noem de Deen geen sportief directeur, want hij wordt de sportieve baas van heel de club. Fredberg begon met een boodschap in zowel het Nederlands als Frans: "Tot zover het ergste van deze persconferentie, mijn Engels is beter", lachte hij.

"Eigenlijk was ik heel blij bij Viborg, maar toen het aanbod kwam van Anderlecht was ik heel gecharmeerd. De uitdaging om deze club terug naar de top te brengen, sprak me aan. Het was geen makkelijke keuze, maar Anderlecht heeft ambitie en ik wou die ambitie helpen waarmaken."

Daarvoor zal hij wel eerst een nieuwe coach moeten vinden. "Het belangrijkste daarbij is dat we een hoofdcoach vinden die de stijl van Anderlecht aanhangt. De coach zal niet beslissen welk voetbal er gespeeld wordt. Anderlecht moet voor een bepaald soort voetbal staan, nu en in de toekomst. Hoever ik daarmee sta? Ik heb iets in mijn hoofd, maar ik ben nog niet klaar om dat te delen."

We moeten dominant voetbal terugbrengen

Zowel voor een nieuwe coach als voor nieuwe spelers kan hij wel terugvallen op een heel uitgebreid netwerk. "Ik ken heel wat profielen, maar de juiste match met de club vinden is nu de hoofdtaak. Zelfs als we zonder truitje zouden spelen, moeten mensen nog Anderlecht herkennen. We moeten dominant voetbal terugbrengen. En dat doe je door zowel op als naast het veld - in heel de club - de juiste mentaliteit te tonen. We moeten een cultuur van high performance creëren."

Al zal hij ook rekening moeten houden met een beperkt budget. "Ik ging nooit gekomen zijn als er niet de ambitie was om de top te halen. Er zijn in het voetbal ook mogelijkheden om een topteam uit te bouwen met minder budget. Daarom is de academy hier ook heel interessant en belangrijk. Maar ja, op bepaalde posities zullen we ons moeten versterken. Mijn belangrijkste taak is om hier een kader neer te zetten waarin iedereen kan werken naar het hoogste toe."