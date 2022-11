OFFICIEEL RSC Anderlecht heeft met Jesper Fredberg nu een CEO Sports

Het hing al een tijdje in de lucht, maar is nu ook officieel: Jesper Fredberg wordt CEO Sports bij RSC Anderlecht.

Het parcours van Jesper begon in 1998 als jeugdcoach bij enkele Deense topclubs. Bij Aarhus GF werd hij in 2014 assistent-coach van het eerste team en bekleedde hij ook even het hoofdtrainerschap als interim-coach. Daarna ging hij er aan de slag als hoofd van de jeugdopleiding.

In 2016 maakte Jesper de overstap naar het Cypriotische Omonia Nicosia, waar hij tot 2018 aan het hoofd stond van de jeugdopleiding. Vervolgens nam hij de jeugdopleiding van het Griekse Panathinaikos onder zijn vleugels, tot hij de overstap maakte naar het Deense Viborg FF in 2019. Jesper drukte er als sportief directeur meteen zijn stempel door vorig seizoen voor de tweede keer in de clubgeschiedenis Europees voetbal te behalen. Momenteel staat Viborg FF tweede in de Deense Superligaen.

Jesper is ook lid van het Danish National Committee voor het mannen- en vrouwenteam van Denemarken.

Jesper staat vooral bekend om zijn innovatieve kijk op voetbal, gerichte keuzes voor moderne coaches en het aantrekken en begeleiden van jonge toptalenten. Zijn passie voor technisch verzorgd en dominant voetbal rijmt eveneens perfect met het DNA van RSC Anderlecht.

Jesper Fredberg: “Het is een enorme eer om deze rol op te nemen bij de recordkampioen van België. Ik ben me ten volle bewust van de uitdagingen, maar met zijn rijk verleden, zijn duidelijke voetbalfilosofie en zijn wereldberoemde jeugdacademie is het voor mij kristalhelder waar deze club voor moet staan. Ik wil een sportieve strategie uittekenen die gebaseerd is op de waarden en het DNA van deze club en die verder bouwt op het werk dat de afgelopen jaren verricht is.”

Voorzitter Wouter Vandenhaute: “Met de aanstelling van Jesper zetten we een belangrijke stap in de uitbouw van de sportieve leiding van deze club. Met Jesper hebben we iemand met een moderne voetbalvisie die naadloos aansluit bij het DNA van onze club en bij de richting die we de komende jaren willen inslaan.”