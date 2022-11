Overzicht: Deze spelers uit de Belgische competitie vertrekken naar Qatar voor het WK

Klop, klop. Wie staat er voor de deur? Het WK in Qatar, en dat zullen 24 spelers uit de Belgische competitie geweten hebben!

De Jupiler Pro League (en bij uitbreiding ook zelfs de Challenger Pro League) zullen goed vertegenwoordigd zijn op het WK in Qatar dat zondag op gang zal worden getrapt. In totaal vertrekken 24 spelers uit de Belgische voetbalcompetities naar het WK. Die spelers zijn verdeeld over maar liefst twaalf clubs. De grootste leverancier van spelers is Club Brugge, zij leveren namelijk acht spelers af.

Bij Club Brugge zijn er maar liefst acht spelers die naar het WK zullen gaan. Bij de Rode Duivels rekenen we op Simon Mignolet en Hans Vanaken. Of ze veel zullen spelen valt nog sterk te betwijfelen. Ook bij Ghana gaan er twee spelers van Club Brugge mee, namelijk Denis Odoi en Kamal Sowah. De Canadezen, tegenstander van de Belgen op het WK, doet ook beroep op twee spelers van blauw-zwart. We komen Tajon Buchanan en Cyle Larin dus tegen op het WK tijdens onze eerste wedstrijd.

Bij Antwerp beschikken ze ook over drie internationals die hun land zullen vertegenwoordigen op het WK in Qatar. Toby Alderweireld moet voor zekerheid en ervaring zorgen in de defensie bij de Rode Duivels. Louis Van Gaal neemt spits Vincent Janssen mee naar Qatar en ten slotte gaat William Pacho ook mee met Ecuador. Pacho krijgt gezelschap van Genkspeler Angelo Preciado die ook de selectie van Ecuador haalde. Verder zijn ook Bilal El Khannouss (Marokko) en Gerardo Arteaga (Mexico) nog afgevaardigden uit Genk. Anderlecht is de enige ploeg die twee spelers aflevert. De Rode Duivels kunnen in de defensie rekenen op twee paars-witte spelers, namelijk de jonge Zeno Debast en de ervaren Jan Vertonghen.

8 clubs met elk één international

Naast Denis Odoi en Kamal Sowah zijn bij Ghana nog twee Pro Leaguespelers geselecteerd. Elisha Owusu van KAA Gent en Manaf Nurudeen van Eupen gaan ook mee met de Ghanese selectie naar Qatar. Tajon Buchanan & Cyle Larin krijgen gezelschap van een speler uit de Challenger Pro League. De Canadese bondscoach koos namelijk dat Liam Fraser van SK Deinze mee mag naar het WK. Bilal El Khannouss kan op zijn beurt bij Marokko rekenen op Selim Amallah van Standard.

Ten slotte rekent Japan op STVV-doelman Daniel Schmidt en Ayase Ueda van Cercle Brugge. Ook bij Charleroi hebben ze een speler op het WK, namelijk Ale Gholizadeh bij Iran. Ten slotte gaat ook Samuel Oum Gouet van KV Mechelen nog naar Qatar met Kameroen. De ploegen die niet vertegenwoordigd zijn op het WK zijn dus Union, Westerlo, OH-Leuven, Cercle Brugge, KV Oostende, Zulte Waregem, Kortrijk en Seraing.