Wie lost dat op? KV Kortrijk zit aan derde coach en 18 op 93 in dramatisch kalenderjaar

Het is geen leuk jaar 2022 voor de fans van KV Kortrijk. Met Adnan Custovic zagen ze opnieuw een trainer vertrekken. De cijfers zijn bedroevend, kan iemand dat oplossen?

Karim Belhocin werd dit seizoen na zes speeldagen al meteen de laan uitgestuurd in het Guldensporenstadion na een 4 op 18 (=22%).

Al speelden ook de slechte resultaten aan het einde van vorig seizoen op zich natuurlijk al een rol, want ook toen kreeg Kortrijk de boel niet meer aan de praat: 6 op 42 was het bilan voor 2022 wat betreft vorig seizoen.

18 op 93

Adnan Custovic werd op 1 september binnengehaald bij KV Kortrijk, maar ook hij kon de zaken niet omkeren bij De Kerels. 2 overwinningen, 2 gelijke spelen en 7 nederlagen geeft 8 op 33 en dus 24% op het rapport.

Als we alles samentellen, dan komen we uit bij 18 op 93 wat het kalenderjaar 2022 betreft. Geen enkel team in België doet slechter.