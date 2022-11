Vandenhaute bevestigt dat er sowieso een nieuwe T1 zal komen bij Anderlecht: "Dat heeft Veldman zelf aangegeven"

De taak van Robin Veldman als T1 van RSC Anderlecht zit erop. De Belgische recordkampioen gaat wel degelijk op zoek naar een nieuwe coach om de wederopstanding vorm te geven.

“Er komt een nieuwe T1”, bevestigde Wouter Vandenhaute eerder vanmiddag tijdens de voorstelling van Jesper Fredberg als CEO Sports. “Robin Veldman heeft zelf aangegeven dat hij op termijn opnieuw assistent wil worden.”

Nochtans was de Nederlander het avontuur als hoofdcoach ad interim met volle goesting gestart. “We zien waar wat het uiteindelijk wordt. Voor hetzelfde geld begint het te draaien en wil Anderlecht met mij door.”

Vergiftigd geschenk

Veldman beseft echter zelf dat definitief overnemen een vergiftigd geschenk is. Bovendien wil paars-wit de beloftevolle Nederlander allesbehalve verbranden. Het is momenteel niet duidelijk of Veldman terug aan het roer van RSCA Futurus komt te staan of binnen de A-kern zal blijven.