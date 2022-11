šŸŽ„ Na het veelbesproken interview van Ronaldo: sfeer zit niet al te best op training bij Manchester United

Cristiano Ronaldo legde in een interview al zijn grieven op tafel en was heel hard voor Manchester United en Erik ten Hag in het bijzonder. Dat is bij zijn ploegmaats duidelijk niet al te best aangekomen. Kijk maar wat er gebeurt als hij toenadering zoekt bij Joao Cancelo.





