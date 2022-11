Cristiano Ronaldo stond in 2021 heel dicht bij Manchester City: "Sleutel lag bij Ferguson"

Cristiano Ronaldo maakte vorig jaar de overstap van Juventus naar Manchester United, maar hij zat bijna bij stadsgenoot en rivaal City.

In het al veelbesproken interview met Cristiano Ronaldo bij TalkTV spreekt hij ook over zijn transfer van vorige zomer.

Maar ook Manchester City was toen heel geïnteresseerd in de Portugees. Dat geeft hij nu ook toe in het bewuste interview. "Ze hebben hard geprobeerd om me binnen te halen. Maar mijn geschiedenis lag bij United en je hart en je gevoelens maken het verschil. En Sir Alex Ferguson, natuurlijk."

"Ik denk dat de sleutel bij Ferguson lag, hij heeft het verschil gemaakt. Hij zei me: Het is onmogelijk dat je naar City gaat", zegt hij nog.

Intussen lijkt het interview wel het definitieve einde van Ronaldo bij United te betekenen. Er doken beelden op waarbij de afbeelding van Ronaldo die aan het stadion hangt wordt weggehaald.