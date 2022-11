Eden Hazard laat zich uit over de toename van blessuregevoeligheid: "Ik kan dat echt niet uitleggen"

Als er twijfels zijn rond Eden Hazard, dan heeft zijn blessuregevoeligheid daar veel mee te maken. Die is in deze fase van zijn carrière veel groter dan vroeger.

Bij Marca liet Eden Hazard zich uit over een eventuele transfer in de toekomst. Dat kunt u HIER nog eens lezen. Ook zijn blessures kwamen in dit gesprek aan bod. "Ik heb geen geluk gehad met de pandemie en een aantal andere zaken. Maar de afgelopen tien jaar heb ik bij Chelsea 500 wedstrijden gespeeld zonder blessures. En in de laatste twee jaar krijg ik al deze blessures..."

Pech

Een vekrlaring hiervoor heeft Hazard niet. "Ik kan dat echt niet uitleggen. Of ik gefaald heb? Dat denk ik niet. Ik heb in tien jaar tijd heel veel wedstrijden gespeeld. Er zijn momenten in het leven dat je een beetje pech hebt door een wedstrijd, door een blessure..."

In elk geval zijn die blessures een rem gebleken op het leveren van meer topprestaties de voorbije seizoenen. "Ik denk dat veel daarvan kwam door pech en ook een beetje door het coronavirus en de lockdown."