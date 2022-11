Denayer als vervanger voor Vertonghen op het WK? "Blijkbaar is hij nog geen zekerheid"

Plots dook Jason Denayer op bij de Rode Duivels in Koeweit. Roberto Martinez zou hem achter de hand houden door een onzekerheid in de defensie.

Jason Denayer zat niet bij de 26 namen van Roberto Martinez voor het WK, maar hij stond wel op de lijst van reserves. Mogelijk mag Denayer zich al klaarstomen om er in Qatar bij te zijn.

Want er zijn nog altijd twijfels rond Jan Vertonghen. Hij blesseerde zich aan zijn kuit op 6 november in de opwarming tegen Antwerp en sindsdien speelde Vertonghen niet meer en trainde hij ook amper.

Analist Eddy Snelders ziet de aanwezigheid van Denayer als een signaal. "Of we ons zorgen moeten maken? Ja, toch wel. Blijkbaar is hij (Vertonghen, red.) nog geen zekerheid. De staf zal geen risico's willen nemen. Je weet nooit dat hij definitief moet afhaken. Misschien moet er ingegrepen worden en Denayer zat hier bij manier van spreken om de hoek", zegt hij bij Sporza.

Ook Doku verscheen niet op de persconferentie omdat hij meer tijd nodig zou hebben tijdens zijn opwarming voor de training. Ook Doku is dus nog geen zekerheid voor het WK.