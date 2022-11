Martinez rekent België bij favorieten: "Er zijn acht ploegen die kunnen winnen"

Ook in Spanje volgen ze de verrichtingen van België natuurlijk. Met Eden Hazard en Thibaut Courtois spelen er twee spelers mee die al heel wat inkt deden vloeien. En met Roberto Martinez hebben ze een landgenoot als bondscoach. Hij werd dan ook groot opgevoerd in AS.

Martinez rekent ons dus wel bij de favorieten. "Er zijn acht landen die kunnen winnen: de vier Europese halvefinalisten uit 2018 (België, Frankrijk, Kroatië en Engeland), Spanje, Duitsland, Argentinië en Brazilië. Tussen die selecties zal het verschil érg klein zijn", meent hij.

Ook in Spanje willen ze uiteraard weten hoe hij met Eden Hazard gaat omgaan. "Of het zijn laatste toernooi wordt? Dat kan. Niemand kan dat voorspellen, maar eens de 30 voorbij is het normaal dat je begint te kijken hoeveel van die grote events je nog staan te wachten. Maar of dat bij Eden het geval is... Hoe dan ook moeten we het in Qatar aanpakken alsof het ieders laatste toernooi is. Het is dé manier om er optimaal van te genieten."

"Zijn gebrek aan speelminuten is een probleem (...) maar we kennen de kwaliteiten en de ervaring van Eden. Zijn rol, wat hij de kleedkamer bijbrengt... Hij mag dan wel weinig competitieritme hebben, hij kan ons echt heel veel bijbrengen. We moeten hem de kans geven om zichzelf te zijn, om hem plezier te laten uitstralen."