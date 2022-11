Quiz #WKGeschiedenis - editie 1966

Sinds 1930 worden we om de vier jaar geconfronteerd met een WK voetbal. De editie van 1966 was een heel bijzondere. Wat weet je nog over dit tornooi? Test je kennis hier.

De Rode Duivels? Die waren er niet bij op het WK 1966. Diverse andere landen uiteraard wel. Het was genieten van vele verrassingen en leuke wedstrijden in Engeland. Wat weet je nog van het WK 1966? Test het hier. We geven jullie tien meerkeuzevragen: enkele gemakkelijke en enkele pittige. KLIK HIER OM DE QUIZ TE STARTEN Veel succes, Voetbalkrant.com