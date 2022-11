Lang komt terug op transferzomer: "Alle aanbiedingen naast me neergelegd"

Noa Lang kondigde al heel vroeg vorig seizoen zijn vertrek bij Club Brugge aan, maar uiteindelijk kwam het helemaal niet tot een transfer.

Noa Lang keek enorm uit naar een nieuwe club afgelopen zomer, maar de mooie deal waarop hij zat te wachten kwam er niet. Bij NU.nl deed de speler van Club Brugge zijn verhaal.

“Ik wilde heel graag weg, maar toen scheurde ik midden in de transferperiode mijn enkelband af”, zegt de Nederlander. "In de laatste dagen voor de deadline kwam er nog wel interesse van clubs. Niet alleen uit Qatar, ook uit grote competities. Ik heb die aanbiedingen allemaal naast me neergelegd.”

Al waren er geen aanbiedingen bij waarin Club Brugge zich financieel kon vinden. “De clubs legden ook niet het juiste bedrag op tafel voor Brugge en ik had voor mezelf al besloten dat ik wilde blijven. Een nieuwe club moet perfect voelen en dat was niet zo.”