OFFICIEEL: Bernd Storck begint opnieuw aan missie om Belgische eersteklasser te behoeden voor degradatie

Zoals verwacht kan Bernd Storck snel weer aan de slag. Een eersteklasser behoeden voor degradatie is opnieuw zijn opdracht.

De 59-jarige Duitser werd enkele weken geleden zelf nog ontslagen bij Eupen. Bij KV Kortrijk werd Adnan Čustović dan weer aan de deur gezet na een zware thuisnederlaag tegen AA Gent (0-4). Nadien werd Storck al snel in verband gebracht met KVK en inmiddels is zijn aanstelling officieel gemaakt.

"Bernd Storck tekende deze ochtend zijn contract als nieuwe hoofdcoach van KVK", melden de West-Vlamingen op hun webstek. Het is duidelijk dat er maar één opdracht is en dat is Kortrijk in de Jupiler Pro League houden. Momenteel staan de Kerels op de zeventiende en voorlaatste stek, een degradatieplaats. De achterstand op de eerste plek boven de degradatiezone bedraagt vier punten.

Mátyás Czuczi vervoegt mee de technische staf bij KVK als assistent-coach. Onder de leiding van Storck, wiens overeenkomst bij Kortrijk loopt tot het einde van het seizoen, zullen de trainingen hervat worden op 22 november.