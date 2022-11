Smaakmaker van Standard moet twee wedstrijden op de strafbank blijven

Het duurt nog een dikke maand voor de Jupiler Pro League terug start, maar voor één speler van Standard zal dit pas twee weken later zijn.

Philip Zinckernagel kent zijn definitieve schorsing. De middenvelder van Standard krijgt drie weken schorsing waarvan twee effectief. Tegelijkertijd krijgt hij een effectieve boete van 2500 euro. Hierdoor mist hij het treffen tegen AA Gent en STVV.

De huurling van Olympiacos liet bij Standard direct zien dat hij een meerwaarde is. Hij kwam in negen wedstrijden in de Jupiler Pro League al viermaal tot scoren