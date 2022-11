Sterspeler van Canada nu toch bij de selectie en mogelijks fit voor het duel tegen de Rode Duivels

Goed nieuws voor Canada, maar mogelijks minder goed nieuws voor de Rode Duivels. Want Alphonso Davies is nu toch aangekomen in Qatar.

De Canadese voetbalbond kwam met vreugdevol nieuws naar buiten want sterspeler Alphonso Davies is nu toch geland in Qatar en sluit aan bij de selectie. De vleugelverdediger van Bayern München is één van de absolute sterspelers van Canada. Al blijft het onzeker of hij de wedstrijd tegen België haalt.

De 22-jarige blesseerde zich immers aan zijn hamstrings begin november. Bayern München was niet scheutig om hun sterkhouder te laten vertrekken naar het WK want ze rekenen op hem om successen te behalen en dit lukt alleen als hij volledig fit is.

Bij de Canadese selectie gaat hij verder revalideren en daar hopen ze hem zo snel mogelijk wedstrijd klaar te krijgen.