20 Belgische supporters die gratis naar Qatar trekken krijgen beloofde zakgeld niet

20 supporters van de Rode Duivels kregen een aanbod van de organisatie om gratis naar het WK in Qatar te trekken.

De fans krijgen gratis vluchten, het verblijf en een extra vergoeding van 68 euro per dag om te delen in de kosten ter plaatse. Die vergoeding is daags voor het WK echter geschrapt.

“Vanwege de recente ontwikkelingen in de media willen we onze bezoekende fans graag beschermen tegen de foutief geïnformeerde uitspraken. Daardoor wordt de dagvergoeding helaas niet meer verstrekt. De toelage was bedoeld als een kleine verhoging van uw eigen persoonlijke middelen om te helpen eten en drinken te kopen tijdens uw verblijf”, stond te lezen in een email die de fans kregen en die The Guardian kon inkijken.

Sommige fans hadden duidelijk gerekend op het zakgeld, maar daar moest de organisatie niet van weten. “We hebben vanaf het begin gevraagd dat u voldoende geld meebracht om uw eigen kosten van levensonderhoud te dekken. We hebben enkel toegezegd om vluchten, accommodatie en het ticket voor de openingswedstrijd te dekken.”

De fans die gratis het WK bijwonen op kosten van de organisatie worden verweten dat ze in ruil voor hun trip op sociale media allemaal positieve dingen over Qatar en de organisatie moeten posten. Alle communicatie is strikt vertrouwelijk, maar deze email lekte toch maar opnieuw uit. Ook Belgische fans bevestigen ondertussen de schrapping van het zakgeld.