Alarmbellen rinkelen: Lionel Messi traint individueel, eventuele blessure bij de Argentijn?

Het zou toch niet... Lionel Messi trainde vandaag niet mee met de groep bij Argentinië maar legde een individuele training af.

Lionel Messi trainde vandaag in Doha opvallend genoeg niet mee met de rest van de Argentijnse ploeg. Drie dagen voor de openingswedstrijd op het WK van Argentinië tegen Saudi-Arabië is dat niet het allerbeste nieuws. De alarmbellen luiden in ieder geval al in heel Argentinië, want dit moet en zal Messi zijn toernooi worden.

Messi, die gisteren niet trainde, ging vandaag niet mee met de ploeg. De training was al tien minuten bezig voor de wereldvedette naar buiten kwam. De journalisten begrepen niet wat ze zagen toen hij vervolgens een individuele training begon af te leggen. "Hij begon alleen oefeningen te doen, maar zonder de bal aan te raken", schrijven ze in de Spaanse krant Marca. Hij zou zelfs af en toe langs de kant zitten babbelen hebben met de medische staf.

Dat dit geen goed nieuws is voor de Argentijnen hoef ik u niet verder uit te leggen. Dankzij Messi, die de laatste maanden bij PSG opnieuw goed in vorm is, wordt Argentinië als één van de topfavorieten bestempeld voor de eindwinst in Qatar. Zonder de vlo lijkt dat een heel pak moeilijker, maar daar gaan we natuurlijk nog niet van uit.

Bij Marca besluiten ze als volgt: "Bronnen in het land zeggen dat hij dinsdag zal spelen en dat er dus geen groot probleem is, maar in Argentinië gaan de alarmbellen al rinkelen. Het gaat over Leo, het gaat over de hoop van een heel land. En laten we niet vergeten dat Leo net een paar weken geleden wat hamstringproblemen heeft gehad". Het wordt dus afwachten met een bang hartje...