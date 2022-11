Eden Hazard looft Belgische sterkhouders en acht veel mogelijk: "In Champions League met Real ook geen topfavoriet"

Graag zouden we Eden Hazard ook nog bij de Belgische sterkhouders plaatsen in de nationale ploeg. Helaas strookt dat niet met de realiteit en zijn het vooral De Bruyne en Courtois die de kar trekken. Zij blijven volgens Hazard grote Belgische troeven op het WK.

In een interview voor L'Équipe bespreekt Eden Hazard de situatie van de Rode Duivels aan de vooravond van het WK in Qatar. "We moeten niet wegsteken dat we minder zijn dan in 2018. Maar we hebben betere jongeren dan in Rusland. Alles is mogelijk. De kwaliteit is aanwezig en die maakt vaak het verschil in de grote matchen."

Als outsider verrassen kan wel degelijk in grote competities, weet Hazard uit ervaring. "In de Champions League waren we met Real Madrid ook niet de topfavoriet, maar Karim Benzema maakte belangrijke doelpunten en Thibaut Courtois heeft alles gepakt."

Hopen op fitte Lukaku

Niets dan lof overigens voor onder meer diezelfde Courtois. "De beste keeper ter wereld. En we hebben Kevin De Bruyne, die top drie in de wereld is." Sterke individuen hebben is wellicht echter niet voldoende om mee te doen voor de prijzen. "Collectief loopt het wat moeilijker. Als Lukaku kan spelen, zullen we wel zeker scoren. We hebben ook een uitstekende medische en technische staf."